Ci si attende una nuova crescita nel mondo delle crociere per il 2024. I grandi player si stanno preparando a un incremento impetuoso delle domanda, al quale rispondono con una nuova infornata di navi, dalle gradi ammiraglie ai modelli di lusso e premium.

Sono 14 le nuove unità che entrano in servizio nel 2024: la prima, apripista per tutte le altre, è stata Icon of The Seas di Royal Caribbean, appena presentata, che con 8 quartieri e una capienza di 5.610 ospiti è la più grande nave da crociera del mondo.

A lei seguiranno la Sun Princess di Princess Cruises (che ha però fatto slittare la data di debutto, ndr), la Queen Anne di Cunard, la prima nave di nuova costruzione del marchio britannico da oltre 10 anni, Disney Treasure, la nuova unità di casa Disney.

E ancora Brilliant Lady di Virgin Voyages e Mein Schiff 7 di TUI Cruises, per quanto riguarda le navi di grand dimensioni.

Il target alto

Sul segmento boutique, invece, sono ai nastri di partenza per il 2024, Silver Ray di Silversea Cruises, Explora I di Explora Journeys, la American Liberty e la American Legend di American Cruise Line. E ancora Ilma, la seconda nave di lusso della Ritz-Carlton Yacht Collection, la Viking Vela di Viking e la Janssonius di Oceanwide Expeditions.

Tutte le nuove unità previste per quest’anno avranno caratteristiche uniche e si configureranno con idee innovative sia dal punto di vista tecnologico che nell’esperienza degli ospiti.



Sea Destinations

Una novità arriva poi da Costa Crociere, che lancia quest’anno il progetto Sea Destinations, con la possibilità di vivere esperienze uniche, legate alla particolarità dei luoghi visitati, già dal ponte della nave. Sea Destinations si unisce all’ampia offerta di Land Destinations, che prevede un ventaglio di proposte in costante incremento.