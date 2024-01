Cartelli, Club del Sole: “Ci attende un futuro nel segno della crescita”

Un futuro in crescita quello che si profila per il Club del Sole. A dirlo è il direttore generale Angelo E. Cartelli (nella foto), che sottolinea: “Crescere e saper ascoltare attentamente il mercato è nel nostro Dna” e “nei prossimi anni, prevediamo di arricchire il nostro portfolio, consolidando destinazioni già presidiate e ricercando opportunità di interesse sia per la clientela estera che di destagionalizzazione”.

Nel mirino aeree “come il Trentino Alto-Adige, destinazione perfettamente in linea con la nostra visione”, previsa Cartelli.



Oltre all’arricchimento dell’offerta, il Gruppo stima un aumento dei ricavi consolidati, delle presenze e del numero dei dipendenti.



Grande l’impegno anche sul fronte della sostenibilità, al centro della filosofia di Club del Sole. Nei prossimi anni, continueranno perciò gli investimenti strategici in ESG (Environmental, Social, Governance).