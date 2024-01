È fissato per il 28 febbraio 2024 il Costa Recruiting Day Online, l’appuntamento che Costa Crociere dedica ai candidati intenzionati a entrare a far parte del suo staff. Per partecipare all’evento è necessario accedere al portale Job Day di LavoroTurismo e candidarsi alle offerte di proprio interesse allegando il curriculum aggiornato.

Il team di LavoroTurismo esaminerà le candidature e inviterà le persone selezionate a svolgere un colloquio telefonico, cui farà poi seguito l’incontro finale con i recruiter di Costa Crociere, che avverrà online il 28 febbraio.



Le posizioni aperte

Sono diversi i reparti con posizioni aperte: dai ruoli Food & Beverage, come pasticcere, sommelier, F&B Manager e Assistant Dining Room Manager, si passa a quelli legati all'ospitalità e al Sales & Marketing, come Hospitality Operator, International Host/Hostess, Tour Expert, Shop Attendant e Marketing Manager. L’azienda cerca inoltre fotografi per arricchire l'esperienza a bordo delle sue navi. A chi desidera conoscere il lavoro a bordo di una nave da crociera è dedicato il webinar sui canali LinkedIn e YouTube di LavoroTurismo, in programma il 7 febbraio 2024 alle 15.30. Attraverso video, testimonianze e risposte alle domande dei partecipanti, il webinar fornirà uno spaccato completo del mondo Costa.