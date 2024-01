Swan Hellenic lancia il programma di crociere 2025 fra Mediterraneo e Rio delle Amazzoni

Saranno 60 gli itinerari proposti nel 2025 dal Swan Hellenic, compagnia di navi boutique che offre viaggi di esplorazione dall’Artico all’Antartide e nei diversi mari del mondo.

Le principali novità della compagnia per il 2025 sono un viaggio di esplorazione del Rio delle Amazzoni in Brasile e due nuove crociere nel Mediterraneo.



Le nuove crociere nel Mediterraneo esplorano alcuni dei siti più stimolanti della cultura antica e medievale, molti dei quali dichiarati patrimonio mondiale dell'UNESCO. In particolare il viaggio di 10 notti “Contrasti della cultura mediterranea” a bordo della SH Diana prevede partenza da Palermo per Venezia, con un itinerario che percorre quasi tutta la costa siciliana, montenegrina e croata. Esplorando Lipari, Giardini Naxos e Taormina, Gallipoli, Monopoli, Dubrovnik, Kotor, Spalato, Hvar e Rovigno, gli ospiti saranno immersi nei paesaggi, nelle culture e nelle storie dei tanti popoli che si sono insediati su queste coste nel corso dei millenni.



Il Rio delle Amazzoni è invece protagonista del viaggio "Esplorare il Sud America dalle Barbados al Brasile" su SH Vega con un itinerario di 19 notti. Salpando da Bridgetown nei Caraibi fino a Salvador de Bahia, la crociera tocca Port of Spain, Georgetown, Paramaribo, Îles du Salut, Belém, il Parco Nazionale dei Lençóis Maranhenses, Fortaleza e Recife. Tuttavia, il momento clou di questa crociera risiede in una deviazione di quattro giorni lungo il Rio delle Amazzoni fino a Macapa, Iquiqui e Gurupa nel cuore della giungla, con ritorno attraverso gli ultraterreni Breves Narrows, a monte di Belém nella regione delle Mille Isole.