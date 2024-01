Saga Group valuta la vendita delle due navi della flotta

Saga Group sta valutando una possibile vendita delle due navi della flotta, The Spirit of Adventure e The Spirit of Discovery.

L’indebitamento del gruppo, sostenuto in passato attraverso prestiti del presidente Roger de Haan, potrebbe rendere necessario questo intervento.

Fra le ipotesi vagliate, l’accordo di vendita delle navi e il leaseback, come riporta Travelmole.



Altre alternative includono la vendita di una partecipazione o il passaggio a terzi mediante licenza di gestione dell’attività crocieristica.

"Il cda starebbe vagliando diverse opportunità per ottimizzare la posizione operativa e strategica di Saga nel settore crocieristico - ha evidenziato la società in un documento depositato in Borsa -, segmento che sta registrando una domanda molto forte per le crociere oceaniche”.