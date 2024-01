Travel Hashtag: a Londra va in scena #inimitableitaly

Travel Hashtag apre il 2024 tornando a Londra in occasione della tredicesima edizione dell'evento dedicato all’incoming Italia.

"L’appuntamento di fine febbraio in Inghilterra – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag – è diventato un momento atteso sia dai buyer londinesi sia dai seller italiani che sanno di poter contare su un format snello”.



#inimitableitaly è l’hashtag scelto per questa prima tappa internazionale del 2024 che si svolgerà il 22 febbraio presso il Melia White House e che coinvolgerà i buyer del mercato Uk già esperti della destinazione Italia. Tra i partner che animeranno l’iniziativa londinese, Ita Airways, Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori, Palazzo di Varignana, Unahotels.



Ita Airways aderisce all’iniziativa Travel Hashtag per promuovere l'Italia e il Made in Italy alle principali agenzie di viaggi e tour operator sul mercato britannico. La compagnia area italiana di riferimento continua ad investire sui collegamenti verso il Regno Unito, dove ha recentemente annunciato l’introduzione nella prossima stagione Summer del volo diretto tra Roma Fiumicino e il London City Airport, operato dal 1 aprile con dodici frequenze settimanali. Contestualmente, Ita ha aperto alle vendite un’ulteriore frequenza sulla rotta Milano Linate – London City che sarà operativa a partire dal 10 aprile.