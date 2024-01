Wedding tourism: dalle minimoon alle buddymoon. Le nuove tendenze

di Gaia Guarino

Il settore wedding è in costante evoluzione. Nel mondo dei viaggi di nozze si affacciano anche in Italia due tendenze, ossia le minimoon, fughe d’amore prima del grande viaggio di nozze, e le buddymoon ossia un viaggio di nozze condiviso con gli amici.

“Capita che qualche coppia faccia un viaggio di nozze doppio - spiega Alberto Bolognesi di Home and Away a Pavia -. Magari qualche giorno in una capitale europea e più avanti il ‘viaggione’ a lungo raggio”. Un trend che conferma anche Massimo Ferrara di Freelander Viaggi a Napoli, il quale evidenzia come non sia infrequente che, sfruttando la lista aperta in agenzia, si presentino richieste per un assaggio della luna di miele da organizzare magari con i testimoni, gli amici e la famiglia.



Inoltre, Vanessa Padovani di Abaco Viaggi a Codroipo (Ud) sottolinea come “sia rilevante l'incremento dei viaggi di fidanzamento, che includono proposte di matrimonio e viaggi di nozze con un gruppetto ristretto di amici, oltre che l’aumento dei matrimoni da celebrare all'estero e legalmente validi in Italia”.



Secondo Pietro Romano di Mesotour Viaggi a Palermo una minimoon si fonda su 4 requisiti: budget limitato, ottimizzazione dei tempi, lusso e comfort, e le coppie che optano per questa soluzione lo fanno per i più svariati motivi. “Per quella che è la mia esperienza – conclude - la minimoon è dettata principalmente da logiche economiche. Pertanto, ci si limita a un soggiorno in una città d'arte italiana o estera, o in alternativa ci si concede qualche giorno di vacanza in mete come Sharm El-Sheikh”.



Atro trend che sta spingendo in avanti il settore è la crescita dei matrimoni Lgbtq+ facilitata grazie al riconoscimento di quest’istituto in diversi Paesi. Un tema che si sviluppa intorno a quello della sostenibilità sociale nonché un segmento capace altresì di generare un indotto interessante nelle destinazioni coinvolte dal turismo matrimoniale.