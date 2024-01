Ncl cancella le crociere di ottobre e novembre sul Mediterraneo

Cambio in corsa per la programmazione autunnale di Norwegian Cruise Line. La compagnia ha avuto un aumento della domanda per gli itinerari ai Caraibi e ha quindi deciso di terminare in anticipo la stagione nel Mediterraneo di due delle sue navi, la Epic e la Getaway.

Le due unità saranno quindi spostate per svolgere i nuovi itinerari già nel mese di ottobre, per poi proseguire fino alla primavera dell’anno successivo, posizionandosi a Port Canaveral e New Orleans. Cancellate invece le crociere sul Mediterraneo.



Per tutti quelli che avevano già effettuato una prenotazione, si legge su Travelweekly, è ora previsto un rimborso totale e un bonus per una futura crociera.