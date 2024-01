di Alberto Caspani

Il 2024 è l’anno del ritorno al futuro per gli Osservatori Travel Innovation e Business Travel del Politecnico di Milano. Con una crescita del 40% nel tour operating e del 26% nel comparto delle agenzie di viaggio, la scorsa stagione non ha solo completato il riallineamento ai valori pre-pandemia, ma ha anche posto le premesse per capitalizzare al massimo la concomitante trasformazione digitale del turismo.

“Un’agenzia su quattro - hanno osservato i direttori dei due osservatori Eleonora Lorenzini e Filippo Renga - ha sfruttato l’accesso al credito d’imposta per la digitalizzazione finanziato dal Pnrr per 19 milioni di euro, innovando hardware (81%) e software (67%). La gran parte ha però rinunciato per via di procedure troppo complesse"



Inotre, proseguono, "Se il 51% dichiara di utilizzare programmi di customer relationship management, accanto a strumenti di IA per la creazione di contenuti, attività di marketing e relazione col cliente, mostra tuttavia lacune di conoscenze e capacità nell’uso delle innovazioni tecnologiche. Ora i positivi risultati di mercato possono conferire una spinta adeguata per superare queste incertezze”.



Le prospettive per il settore

Per il comparto ricettivo è prevista una crescita di valore sino a 41,2 miliardi di euro rispetto ai 36,6 del 2023 (di cui il 56% generato dal canale digitale), mentre per il settore trasporti del 12% (23,8 miliardi, di cui 16,9 generati dal digitale).



“Nel 2024 abbiamo margini di rafforzamento in tutti i continenti - ha osservato Marco Peci, vicepresidente Astoi Confindustria Viaggi - ma il ‘risveglio turistico’ della Cina potrebbe trainare soprattutto l’Asia, portando il nostro fatturato complessivo a un +24% sull’ultima annata”.



Alberto Granzotto, presidente di Faita FederCamping, evidenzia invece come l'online si sta rivelando fondamentale “per il successo dell’outdoor, comparto che oggi intercetta una domanda forte, perché sostenibile e in grado di generare una ricaduta sui territori di 1,80 euro per ogni euro speso”.