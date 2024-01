Bahamas, partono gli appuntamenti formativi per il mercato italiano

Le Bahamas tornano a svelarsi al mercato italiano. Dopo un anno soddisfacente sul fronte dei numeri, che ha visto gli arrivi dalla Penisola segnare un incremento del 25% tra gennaio e dicembre, rispetto al 2022, la destinazione ha in programma un fitto programma di appuntamenti rivolti al trade.

Primi eventi in calendario, una sessione di formazione per le agenzie il primo febbraio con Gastaldi Holidays - che sarà poi replicata a Napoli nel mese di marzo - e la partecipazione della general manager Maria Grazia Marino alla Welcome Travel Convention, dal 4 al 6 febbraio.



Seguirà poi a marzo il secondo webinar destinato alle agenzie Going.



In programma anche un’operazione congiunta dell’ente con Air Canada, ad incentivazione delle combinate Canada-Bahamas. Si tratta di una promozione - attiva dal 12 febbraio fino al 30 aprile – che premierà con un fam trip in Canada e alle Bahamas le prime 5 agenzie di viaggi che venderanno 4 pacchetti comprensivi di entrambe le destinazioni (almeno 4 pernottamenti alle Bahamas per due persone) e di voli Air Canada.



L’operazione congiunta prevede anche un roadshow in 4 tappe a febbraio: il 12 febbraio, i rappresentanti del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas ed Air Canada incontreranno le agenzie di Torino; il 13 saranno a Milano; il 14 febbraio a Roma; il giorno 15 a Bari.



Il mese di febbraio prevede inoltre il lancio del sito e-learning in italiano bahamasagents.com/it, che fornirà una formazione approfondita sulla destinazione.