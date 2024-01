Norwegian Cruise Line, Neil Brodie a capo della divisione ‘Experiences at Sea’

Norwegian Cruise Line ha nominato Neil Brodie Vice President Experiences At Sea, Charter, Meetings and Incentive (CM&I) ed Eventi. Brodie prende il posto di Anthony Diaz, che ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President dall'agosto 2021 e che ora rimarrà nella compagnia come consigliere speciale fino a giugno 2024.

Brodie si occuperà di supervisionare lo sviluppo di eventi aziendali, gruppi di incentive e programmi di noleggio navi per i tre marchi Ncl, Oceania Cruises e Regent’s Seven Seas Cruises. Nel 2023 ‘Experiences at Sea’ ha dato il via all’anno con 13 crociere consecutive da gennaio a marzo, ospitando una serie di eventi a tema e di gruppo. L'anno si è concluso con il team CM&I responsabile del completamento di 21 charter, un aumento del 133% rispetto all'anno precedente, incluso il charter più lungo nella storia della compagnia con 109 pernottamenti.