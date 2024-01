BizAway assume per le sedi italiane ed europee: le figure ricercate

Si allarga la squadra di BizAway. La scaleup friulana specializzata in business travel apre la caccia a 45 nuove figure da impiegare presso le sue sedi europee: 40 sales e 5 product development.

Nello specifico, tra le posizioni vacanti, quelle di: Enterprice Sales Executive International Team per la Spagna; Sales Development Representative per le sedi in Italia, Spagna e Albania; SDR Team Leader per la sede albanese; Backend Developer/ Backend Developer & Team Lead, impiegati da remoto per Italia e Albania;



Per candidarsi e visionare i requisiti richiesti per le singole posizioni è possibile consultare il sito di BizAway nella sezione Job.