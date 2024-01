di Remo Vangelista

Neppure il tempo di iniziare la stagione che arriva il primo segnale di allarme. Enrica Montanucci (nella foto) usa i social per lanciare l’alert sui prezzi dei pacchetti. Lo dice con preoccupazione e chiede ai tour operator cosa sia successo in questo inizio di ‘24.

In un post la presidente di Maavi non si trattiene e dice: “La mia sensazione è stata confermata. Vedo un rincaro dei prezzi, soprattutto sul lungo raggio, da fuori di testa e inizio a pensare che il buon senso sia svanito”.



Poi porta alcuni esempi come 18 mila euro per 2 pax per due settimane in Madagascar. Oppure 15mila euro per 2 persone in Sardegna. “Capisco tutto, anche i piani imprenditoriali per rientrare di 3 anni pesanti (ma l’ultimo non è stato certo negativo n.d.r.). Ma non tutto insieme però”.



Il passaggio divertente arriva nella parte finale di questo lungo post, quando Montanucci sostiene che se “qualche t.o. deve ingrassarsi come un cappone prima del sacrificio finale, non deve farlo a spese del mercato”. Insomma anche nel ’24 la presidente di Maavi guiderà il gruppo.



Può piacere o meno, ma parla sempre di temi reali e ama buttarsi nella mischia.