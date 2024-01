Gattinoni: quattro Masterclass per formare le agenzie partner

Gattinoni introduce le Masterclass, una nuova modalità di incontro con le proprie agenzie che prevede appuntamenti organizzati nella sede del Gruppo. Quattro le sessioni programmate: due in gennaio e due in febbraio.

Le Masterclass rappresentano un'indispensabile tappa di formazione per le agenzie partner dei network Gattinoni. Le sessioni si focalizzano su innovazione tecnologica, soluzioni di marketing e opportunità di prodotto performanti all’interno della rete. Si articolano in un mix di lavoro e formazione mirata e pratica.



Le prossime Masterclass sono previste il 29-30 gennaio, 12-13 febbraio, 26-27 febbraio.

Non mancherà la parte di convivialità, per alternare momenti di formazione a pause informali e aggregative nella 'Gat Caverna' appena inaugurata. Tra tutti coloro che parteciperanno alle Masterclass verranno estratti quattro premi finali, uno per ogni appuntamento, consistenti in due viaggi a New York con partenze a marzo e due viaggi a Cuba da effettuarsi a maggio.



“Dopo anni di successo della formula Roadtour, con circa 12 tappe in tutta Italia nei mesi primaverili e 12 tappe in quelli invernali, abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso e di portare le nostre agenzie partner in sede a Milano e far vivere loro un po’ la 'famiglia' del Gruppo Gattinoni- commenta Antonella Ferrari (nella foto), direttore reti network. –. L’idea è nata dal fatto di voler presentare loro non solo servizi, novità e opportunità, ma anche le persone, non solo quelle che hanno avuto modo di conoscere fino a oggi ma anche quelle che, nel backstage, lavorano e sono al loro fianco quotidianamente nella gestione della piattaforma, dei clienti e delle pratiche. Vedersi, conoscersi è importantissimo. Ci sarà la possibilità di formarsi e arricchirsi nelle due giornate di lavoro, e di stare insieme e fare networking nei momenti di pranzo e cena. Stiamo pensando di organizzare un altro appuntamento o addirittura due perché le richieste di adesione sono state subito tantissime e siamo andati immediatamente in sold out”.