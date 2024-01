eDreams Odigeo festeggia il Tech Hub di Milano

eDreams Odigeo festeggia il primo compleanno del Tech Hub di Milano e apre nuove posizioni.

"Riflettendo su quest’anno di innovazione, collaborazione e creatività nel nostro polo tecnologico di Milano, sono orgoglioso di celebrare questo traguardo - commenta Dana Dunne, ceo di eDreams Odigeo -. Milano si sta affermando come un centro vivace per i talenti nel settore della tecnologia, e siamo entusiasti di poter suscitare l’interesse dei professionisti più brillanti del settore”.



Il Tech Hub milanese conta oggi 86 professionisti provenienti da 12 Paesi, una diversità facilitata dal continuo incentivare la flessibilità. Nel 2023 l’hub è stato teatro di 40 talk con più di 50 speaker e oltre 700 ospiti.



“L'inaugurazione del polo tecnologico a Milano è stata una mossa strategica in linea con la nostra vision. Ciò che rende questo percorso ancora più significativo è sapere che il lavoro svolto qui e nei nostri centri tecnologici europei ha un impatto globale, i progressi che abbiamo ottenuto negli ultimi dodici mesi sono davvero notevoli”. G. G.