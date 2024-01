La via green di I4T

“Il valore fondativo dell’assicurazione è il benessere, inteso come protezione dal rischio, ma oggi non può più esistere alcuna prospettiva di benessere senza l’impegno di ognuno di noi volto a tutelare l’ambiente in cui viviamo". Così Christian Garrone (nella foto), responsabile intermediazione assicurativa I4T, spiega l'impegno della compagnia di assicurazioni sul fronte green.

Diverse le azioni intraprese, come prosegue Garrone: "Da quest’anno adotteremo una serie di pratiche virtuose per ridurre l’impatto della nostra attività e le condivideremo con le agenzie, promuovendo scelte consapevoli. Partiremo dalla selezione dei gadget, rigorosamente ecologici, realizzati con materiali di facile smaltimento, rinnovabili o riciclati, e proseguiremo con due progetti legati alla difesa dell’ambiente: la creazione di una nostra foresta e la tutela degli insetti impollinatori, attraverso l’adozione di due alveari di biomonitoraggio all’interno di un’oasi della biodiversità”.



La foresta è stata ribattezzata I4ESTA è stata realizzata in collaborazione con la B Corp Italiana Treedom e al momento comprende 300 alberi diffusi in Camerun, Colombia, Guatemala e Tanzania.



Inoltre I4T ha deciso di impegnarsi sul fronte della difesa degli insetti impollinatori insieme alla climate tech company 3Bee.



"L’Oasi della Biodiversità di Insurance Travel - si legge nella nota di I4T - comprende due alveari intelligenti per il biomonitoraggio, che permetteranno di osservare in modo statistico lo stato di salute di oltre 300.000 api, che impollineranno circa 300 milioni di fiori".