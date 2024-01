Boscolo Tours viaggia a lungo raggio: ecco tutte le novità

di Elisabetta Canoro

Dall’Europa si vola oltre confine per scoprire le novità di prodotto dei 18 cataloghi firmati Boscolo Tours.

Nel Nord Africa è nuovo l’itinerario in Tunisia: Tunisia archeologica e deserto, 10 giorni tra cultura e località marittime. Per il Marocco, c'è inedito Marocco: colori e spezie, 10 giorni tra Città Imperiali, Nord ed Essaouira, Fès e Marrakech.

Ampliata l’offerta per gli Emirati Arabi, con due nuovi tour: Dubai, Abu Dhabi e deserto e Alla scoperta degli Emirati Arabi, con tappe fuori dai percorsi battuti.

È però l’Asia l’area con il maggior numero di novità, in testa il Giappone, con due tour di 9 e 12 giorni. “Stiamo registrando un interesse molto forte”, spiega Valeria Pirodda, destination manager. In arrivo anche 4 nuovi tour in Cina, tra cui Antica Cina e la terra dei panda e Cina al meglio, con tappa a Hong Kong.

Nel Sud-est asiatico debutta Vietnam insolito, rinnovata la programmazione dell’India, con estensioni in Nepal e Bhutan. Cresce l’offerta per l’Uzbekistan, con la proposta Uzbekistan, sulla Via della Seta.



Sul lungo raggio, è nuovo l’itinerario negli Usa che sconfina in Canada; tre le new entry in Sud America: l’Argentina, il Brasile e il Perù: “Siamo tornati ad inserire il Sud America nella nostra programmazione e puntiamo molto sul Perù”, specifica Domenico Cocozza, destination manager.