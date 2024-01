di Amina D'Addario

Conoscenza di almeno due lingue, competenze nell’ambito dei trasporti e della legislazione turistica. Ma qual è, esattamente, il percorso da seguire per diventare direttore tecnico di agenzia? A spiegarlo, il consulente legale di Fiavet, Federico Lucarelli, autore del libro “La professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo”.

“Oltre al possesso dei requisiti di natura soggettiva quali la maggiore età e il godimento dei diritti civili, ci sono - sottolinea - dei requisiti di natura formativa da rispettare che riguardano il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e il poter documentare un’adeguata conoscenza di alcune materie specifiche della professione”.



I percorsi abilitativi

In questo caso sono tre i percorsi abilitativi che si possono intraprendere: “La prima via - prosegue Lucarelli - è l’abilitazione per titoli, che si ottiene con una laurea magistrale o un dottorato in ambito turistico. Poi c’è la via per esami, questa percorribile o sostenendo una prova all’esito di un corso di formazione di 600 ore organizzato dalle Regioni, oppure, qualora non venga attivato, con un esame bandito dalle stesse".



A queste modalità, si aggiunge poi una terza via detta "comunitaria" che, precisa Lucarelli, "si basa sulla certificazione dell'esperienza professionale fatta, per esempio, in un altro Stato membro".