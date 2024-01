A Varese la rimpatriata degli ‘ex Hotelplan’

In occasione della giornata mondiale dell’abbraccio del 21 gennaio, si è svolta a Varese una rimpatriata tra ex colleghi Hotelplan.

L’idea è partita da Sara Redaelli, storica responsabile del reparto Maldive di fine anni ‘90, ed è stata supportata da Max Cis e Anna Mariantonio. “Grazie a un semplice post su Facebook si sono dati appuntamento oltre 115 ex-dipendenti Hotelplan per un'eccezionale reunion”, racconta Marianna Salerno, una delle invitate e oggi Indian Ocean & Southern Africa destination manager di Alidays.



Un pranzo durante una soleggiata domenica invernale che ha visto coinvolte persone di tutti i reparti di Hotelplan, e addirittura i vecchi direttori di Bodu Hura che tutti ricorderanno come isola esclusiva del t.o.



Tra i primi ad arrivare, Mario Mella e Anna Schuepbach, direttori generali del periodo d'oro dell’azienda. “Il marchio Hotelplan è sparito dal mercato italiano -conclude Salerno - ma non certo dal cuore di tutti coloro che nel tempo ne hanno fatto parte”. G.G.