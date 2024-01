Convention Fto, Milani: “Ecco perché abbiamo scelto Malta”

Malta è un esempio di versatilità e flessibilità ed è anche per questo che Fto ha scelto il Paese come sede della propria Convention 2024, tenutasi venerdì scorso. “Malta - spiega Gabriele Milani, direttore nazionale di Fto - è sempre più capace di diversificare l’offerta, affiancando ai tradizionali punti di forza del turismo balneare, sportivo, culturale o legato alla formazione e all’apprendimento delle lingue interessanti proposte nell’ambito Mice, dei viaggi d’affari o del lusso. La nostra presenza e quella di una rappresentanza d’eccellenza dei nostri associati attestano l’ottimo lavoro svolto dalla Malta Tourism Authority, lavoro che corrobora l’antico sodalizio con l’industria italiana del turismo organizzato e il forte legame che tradizionalmente unisce i due Paesi al centro del Mediterraneo”.



"Un riconscimento ai nostri investimenti"

“Per il sistema turistico dell'arcipelago - aggiunge Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority Italia - si tratta di un riconoscimento sia dell'interesse verso la destinazione che della qualità dei servizi turistici disponibili, su cui il rinnovo di investimenti e l'innovazione sono continui. Ospitare una selezione così autorevole di operatori italiani ci permette ancora una volta di dimostrare la potenzialità delle attrattive di Malta e Gozo e le possibilità offerte dai servizi locali. Ritengo che si tratti di un'occasione che rafforzerà e incrementerà le collaborazioni in ambito turistico tra Italia e Malta che già si posano su solide basi: nel 2023 l'Italia è diventata il primo mercato per arrivi turistici, un dato che conferma il legame stabile che unisce i due Paesi ed il lavoro svolto in sinergia”.