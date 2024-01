Si chiama Innesto Innovation Tour la nuova collection di viaggi lanciata da Ada Tour, che percorre una strada inesplorata: utilizzare il viaggio come ispirazione per il proprio business, magari aprendo le porte a nuove opportunità.

“Si tratta di viaggi dedicati all'ispirazione, alla crescita e all'innesto di culture e idee – racconta Antonio Prota, presidente di Ada Tour - per quei viaggiatori che non vogliono solo divertirsi o scoprire nuove destinazioni, ma che vogliono contaminarsi, trovare nuovi stimoli, crescere e tornare a casa più ricchi a livello umano e professionale e con nuove connessioni dalle prospettive a volte imprevedibili”.



Dedicati in particolar modo a manager, imprenditori, innovatori, creativi, i tour alternano escursioni di puro divertimento o fortemente esperienziali ed emozionali a momenti di meeting importanti con l’ecosistema innovativo, creativo ed economico della città visitata: acceleratori di impresa, incubatori, Hub di innovazione e sviluppo, Camera di Commercio locale, ICE, Ambasciata d’Italia.



Le destinazioni sono iconiche per storia e ispirazione: Dubai, New York, San Francisco, per citarne alcune, e trasformano il viaggio in occasione dedicata alla ricerca del benessere, delle relazioni sociali e della conoscenza e crescita personale. La prossima partenza sarà il 1 marzo alla volta di Dubai. C. P.