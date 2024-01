Viaggiare con i consigli dell’esperto, Skyscanner lancia il tool ‘Everywhere Agency’

Si chiama ‘Everywhere Agency’ il nuovo tool lanciato da Skyscanner che mette in contatto gli utenti con i viaggiatori da record per aiutarli a pianificare al meglio le proprie vacanze, considerando che in questo mese di gennaio le ricerche dei viaggiatori italiani nella piattaforma sono aumentate del 46% rispetto all’anno precedente.

Sebbene il 94% degli italiani si dichiari desideroso di provare nuove destinazioni nel 2024, il 25% afferma tuttavia che una delle maggiori difficoltà al momento della prenotazione è decidere dove andare. Mettendo in contatto gli utenti della piattaforma con viaggiatori da record che hanno visitato tutti i Paesi del mondo (alcuni più di una volta), lo strumento e la guida online forniranno utili consigli di viaggio con una gamma di opzioni per orientarsi meglio nella pianificazione, tra cui un servizio di consulenza virtuale (limitato in base all'ordine di arrivo), in cui i vacanzieri possono prenotare un momento dedicato di dieci minuti con uno dei sei consulenti di viaggio Everywhere.



La consulenza di Giulia Lamarca

Per l’Italia sarà Giulia Lamarca (nella foto) - che ha visitato tutto il mondo in carrozzina senza lasciarsi scoraggiare dalla sua disabilità - a condividere suggerimenti e curiosità. "Durante i miei viaggi - spiega - cerco sempre di visitare luoghi lontani dalle tradizionali rotte turistiche. ln Giappone, per esempio, un Paese in cui tornerò presto, ho trovato nella regione di Kyushu prati sconfinati e cavalli in libertà, una vera meraviglia. Spesso i luoghi che ci rimangono più impressi non hanno un prezzo e aspettano solo di essere esplorati”.

“Spero - aggiunge - che i miei consigli di viaggio possano essere di aiuto a chi cerca esperienze autentiche e indimenticabili, anche a costo di rinunciare a un po’ di comodità”.



Un cambio di prospettiva

“Everywhere Agency - aggiunge Stefano Maglietta, Travel Expert di Skyscanner - non si limita solo ad offrire destinazioni alternative, ma vuole ispirare un cambiamento di prospettiva. Attraverso esclusive consulenze di viaggio 1:1 con viaggiatori da record (tra cui alcuni hanno visitato ogni Paese!), e i consigli nella Guida di viaggio Everywhere, speriamo di fornire ai viaggiatori gli strumenti necessari per scoprire e godersi destinazioni che non sapevano nemmeno di desiderare".



Ai consigli dei viaggiatori da record si uniscono i dati di viaggio forniti da Skyscanner, dal giorno più economico per viaggiare, ai prezzi medi degli hotel a 3 stelle al mese per ogni destinazione consigliata.



'Ovunque' (che mostra tutte le destinazioni ordinate in base al prezzo) è attualmente la 'destinazione' più ricercata dai viaggiatori su Skyscanner. Se un viaggiatore è indeciso su dove andare, potrà inserire semplicemente "Ovunque" come destinazione e Skyscanner mostrerà i voli più economici per destinazioni che gli algoritmi tradizionali potrebbero non aver ancora considerato.