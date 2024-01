Un 2023 sicuramente "molto positivo", che tuttavia ha fatto emergere "una serie di problematiche che ci porteremo avanti anche nel 2024, come l'aumento dei prezzi". Il presidente di Fto Franco Gattinoni, in convention a Malta, nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia, sottolinea gli ostacoli che il settore dovrà affrontare nei prossimi mesi.



"Abbiamo bisogno di defiscalizzazioni per attrarre giovani nel turismo organizzato - evidenzia - e un supporto alla digitalizzazione".



In ogni caso, dal punto di vista delle vendite il 2024 "sta andando bene, nonostante il contesto geopolitico difficile".