Virgin Voyages, le novità per il 2025

Sono 21 i nuovi porti che verranno introdotti da Virgin Voyages nella programmazione del 2025 de sue tre navi, Scarlet Lady, Valiant Lady e Resilient Lady. Le novità si estendono in tutte le regioni del globo, da Reykjavik, Istanbul, George Town (Grand Cayman) e Muscat (Oman).

"I nostri fedeli marinai ci hanno chiesto più scelte, quindi abbiamo ascoltato. Siamo entusiasti di annunciare quasi due dozzine di nuovi itinerari", ha dichiarato Shane Riley, vp international sales. Con l'espansione della rete portuale, la flotta di Virgin Voyages offrirà decine di opzioni di itinerario verso più di 100 destinazioni.



Scarlet Lady navigherà in giro per l'Europa, offrendo viaggi da sei a 15 notti. Dopo aver viaggiato nel Sud della Spagna, in Marocco, a Firenze, a Roma e a Maiorca, la nave torna alla sede originale del marchio a Portsmouth e offre viaggi a Reykjavik, Norvegia, Bordeaux, Irlanda, Scozia e Cannes.



La Valiant Lady continuerà a navigare per crociere di quattro e cinque notti ai Caraibi, mentre Resilient Lady, attualmente basata in Australia e Nuova Zelanda, intraprenderà il lungo viaggio di ritorno ad Atene con tappe a Bali, Singapore, Phuket, Oman, Dubai e Santorini. Resilient Lady salperà poi per viaggi di sette notti e nuovi itinerari di 10 e 11 notti che fanno scalo a Istanbul, Mykonos, Dubrovnik e Creta.