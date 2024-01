di Alberto Caspani

Il 2023 ha riportato il fatturato delle imprese turistiche di Fto vicino al 2019, ma le problematiche continuano a moltiplicarsi. Per il presidente Franco Gattinoni, in convention a Malta, il rapporto con il settore aereo appare in particolare troppo sbilanciato fra ciò che accade nel resto del mondo e in Europa. “L’intero mercato americano riesce ad avere commissioni fra il 3 e il 5%, persino Cina e India ottengono ancora l’1%, mentre in Italia la quota percepita è quasi irrisoria. Teniamo inoltre presente che il 61% del volato nel nostro Paese è di matrice lowcost, quindi non retribuito e difficilmente programmabile. A queste condizioni perdiamo di competitività, ma soprattutto continuiamo a veder assottigliarsi i margini dei ricavi, indispensabili per la ristrutturazione post-Covid del travel”.

Le contromosse sono sul tavolo: nel 2024 Fto vuole rafforzare il coordinamento con le altre 7 sigle di rappresentanza del settore, aumentandone il peso nel dialogo col Ministero del Turismo.



Il Fondo di garanzia istituito coi soci è invece prossimo ai 5 milioni di euro e, grazie a questo capitale, sarà possibile avviare attività a sostegno del settore, fra cui integrazione dell’IA per automatizzare i compiti ripetitivi a favore della consulenza e la formazione del personale.