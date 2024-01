Una figura ancora poco conosciuta, ma che invece va valorizzata. Questa l’opinione di Gianluca Caramanna, consigliere del ministro del Turismo, Daniela Santanché, in merito al direttore tecnico di agenzia di viaggi.

“Oggi la professione non è riconosciuta al 100%. Sono state fatte tante riforme, ma chi è al di fuori di questo settore non conosce questa figura o quantomeno la sottovaluta” ha evidenziato Caramanna nel corso dell'evento Fiavet per la presentazione del libro di “La professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo”.



Sottolineando l’importanza di questa figura anche per la tutela del consumatore, Caramanna ha poi aggiunto: “È arrivato il momento di trovare uno strumento normativo per riconoscere questa professione e avere un Ordine di riferimento”. A. D. A.