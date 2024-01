Una corsa a cinque, tutta straniera: si restringe il numero dei pretendenti pronti a rilevare Alpitour. Sarebbero quattro grandi multinazionali straniere del turismo e un fondo di private equity specializzato sul settore: accanto a Wamos, terzo gruppo turistico più importante della Penisola Iberica, si affiancherebbero nella corsa la tedesca Tui e il newyorkese Certares, ai quali si aggiungerebbero secondo quanto riportato dal Sole 24Ore anche due multinazionali del settore, una americana e l’altra asiatica, i cui nomi non sono ancora noti.

I cinque player risultano i prescelti all’interno della rosa dei 15 nomi inizialmente in lizza.

Nuova fase

Il processo di cessione di Alpitour entra quindi in una nuova fase, dopo qualche mese di stop in attesa dei risultati finali dell’esercizio 2023, chiusosi a 2,3 miliardi di euro di fatturato, 141 milioni di euro di Ebitda e 50 milioni di utile netto, oltre a un indebitamento quasi vicino allo zero.

Ora, riporta ancora il Sole 24Ore, si attenderebbe anche la presentazione dei dati economici del primo trimestre dell’esercizio 2024 (novembre-gennaio).



Le offerte

A seguire, verso la fine di febbraio, i cinque player dovranno presentare le offerte non vincolanti. Le stime di valutazione sarebbero attorno a 1,3-1,5 miliardi di euro per il 100% dell'azienda.