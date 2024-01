Sulla piattaforma Travelport i servizi Ndc di Etihad

Si rafforza il sodalizio tra Travelport ed Etihad Airways. Le due aziende hanno rinnovato e ampliato il loro accordo di distribuzione, che ora include anche i contenuti e i servizi Ndc.

L’azienda tecnologica e il vettore collaboreranno, infatti, per la fornitura di contenuti e servizi Ndc alle agenzie collegate a Travelport. Inoltre, Etihad continuerà a partecipare al programma Rich Content and Branding di Travelport e alle soluzioni di marketing per i media digitali, come i voli sponsorizzati.



“La nostra collaborazione con Travelport porterà più offerte alle agenzie di viaggi e più scelta ai viaggiatori attraverso la nostra rete mondiale in crescita - spiega Arik De, chief revenue and commercial officer di Etihad Airways -. Con questo accordo rinnovato, continueremo a fornire alle agenzie partner l’accesso alla nostra gamma completa di contenuti e tariffe, nonché ai prodotti e ai servizi di prossima introduzione, che miglioreranno ulteriormente l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri”.



L’accordo, aggiunge Jason Clarke, chief commercial officer, Travel Partners di Travelport “offre ai nostri clienti che utilizzano Travelport+ una soluzione completa che semplifica la ricerca, la vendita e l’assistenza dei contenuti di Etihad Airways provenienti da qualsiasi sorgente”.