Azemar e Como Hotels: obiettivo sulle agenzie venete

Azemar e Como Hotels and Resorts insieme per promuovere un’offerta di alto livello alle agenzie di viaggi venete.

In occasione di un evento svoltosi a Verona, i due brand hanno messo a fuoco l’offerta di Como Hotels alle Maldive. Gli agenti di viaggi sono stati accolti da Sonia Travaini, director of sales South Europe di Como Hotels, Loris Giusti, key account di Azemar e Massimo Ravaglia, area sales Triveneto di Azemar.



Il brand alberghiero è presente nella ‘Azemar Travel Collection 2024’ con i due resort alle Maldive, Como Cocoa Island e Como Maalifushi.

Como Cocoa Island sorge in una piccola isola nell’atollo di Malé Sud, ideale per chi cerca una vacanza rilassante ed elegante al tempo stesso.

Como Maalifushi è invece l’unico resort presente nell’atollo di Thaa e si caratterizza per uno stile sobrio e chic. L’isola dista solo 50 minuti in idrovolante da Como Cocoa Island, distanza ideale per un soggiorno combinato tra le due isole.

Da sinistra: Massimo Ravaglia, Sonia Travaini e Loris Giusti.