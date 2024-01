Mappamondo: due nuovi ingressi nel team commerciale

Il team commerciale di Mappamondo si amplia con due nuovi ingressi, quelli di Roberto Lo Faro (nella foto a sinistra), responsabile per la Sicilia, e Umberto Ballotta (nella foto a destra), che nei suoi trascorsi vanta collaborazioni con operatori come Viaggi dell’Elefante e Il Tucano. Per Mappamondo assume l'incarico di commerciale Triveneto, con eccezione delle province di Verona Padova e Rovigo, che rimangono seguite da Mariano Zanchetta.

Mappamondo arriva così a quota 10 responsabili di area, potenziando il proprio posizionamento sul mercato. "L’ingresso di Lo Faro e Ballotta nel team Mappamondo - spiega il ceo, Andrea Mele - è un ulteriore passo della riorganizzazione della nostra rete commerciale, che garantisce una copertura completa e capillare del territorio nazionale attraverso 10 figure di nota competenza di prodotto ed esperienza, in grado di fornire una concreta assistenza e consulenza alle agenzie partner”.



Il nuovo disegno commerciale, prevede una riorganizzazione sul territorio. Mariano Zanchetta, anni impegnato su Verona, Padova e Rovigo, amplia il suo portfolio aggiungendo l'Emilia Romagna. "Cambiamenti anche in Sardegna, dove Alessio Pusceddu, che ringrazio per il suo ottimo operato di questi anni, passa il testimone a Riccardo Toni, da oltre dieci anni nella nostra squadra commerciale. Inoltre, a Stefania Scardigli, già responsabile di Umbria, Abruzzo e di una parte del Lazio, vengono affidate anche le Marche”.



Le restanti cariche rimangono invariate, ma c'è un'ulteriore novità per la rete commerciale: alla programmazione Mappamondo si aggiunge la linea di prodotto dei viaggi culturali a marchio Shiruq.