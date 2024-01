‘Tutto il mondo in un portale’: Primarete rilancia sul progetto FlyPoint

Primarete lancia una nuova campagna, ‘Tutto il mondo in un portale’. Il titolo richiama il progetto FlyPoint, come spiega Anton Zilio, responsabile del progetto.

“FlyPoint ha raggiunto in poco tempo oltre mille agenzie che prenotano sul portale - spiega -. Il successo si basa su un’interfaccia intuitiva e facile da navigare. La piattaforma offre tariffe aeree competitive e occasioni di tariffe promozionali, etniche, t.o. e negoziate. Flessibilità di prenotazione, possibilità di creare un itinerario multi-tratta e un’ampia gamma di destinazioni comparate tra vari Gds in tempo reale sono ulteriori punti di forza”.



“Sicurezza e affidabilità - aggiunge Paolo Zaramella, dell’ufficio customer care -, sono garantite da un sistema di gateway payment sviluppato direttamente da noi”.



“Abbiamo creato un’importante partnership con le compagnie aeree nel corso di questi 30 anni da consolidatori – chiude Anton Zilio -. Collaboriamo con compagnie aeree affidabili e forniamo costantemente informazioni accurate sui voli alle agenzie. Abbiamo attuato una strategia di marketing ben definita e miriamo ad aumentare la visibilità del portale e ad attrarre l’attenzione di nuove agenzie”.