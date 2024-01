IA ed esperienze di viaggio: domani il webinar di Bluvacanze

‘Intelligenza artificiale ed esperienze di viaggio: il futuro è un tempo presente. Vi spieghiamo perché’. È questo il titolo del webinar organizzato dal Gruppo Bluvacanze in collaborazione con TTG Italia programmato per domani, 18 gennaio, alle 14,30.

Sarà Claudio Busca, general management retail Gruppo Bluvacanze, presentare la strategia del network di agenzie.

Fra i temi che verranno affrontati domani, il significato del modello di associazione in partecipazione, il modo di lavorare in sinergia con i partner della filiera, ma anche come sfruttare l’Intelligenza Artificiale per migliorare l’operatività quotidiana.



Si rifletterà, infine, sull’evoluzione del punto vendita, oggi concepito come un gate d’imbarco vero e proprio verso tutte le esperienze di viaggio possibili.



È ancora pèossibile iscriversi al webinar gratuito a questo link.