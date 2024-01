Il Gruppo Volonline entra in Fto. “Siamo soddisfatti di entrare a far parte di una federazione rappresentativa del settore a livello nazionale. Fto rispecchia il Dna del Gruppo Volonline, che si declina sotto più aspetti: un tour operator che da solo genera un giro d’affari di oltre 50 milioni di euro, ma anche realtà che si occupano di consolidamento di biglietteria e singoli servizi - dichiara il ceo & founder, Luigi Deli (nella foto) -. Tra i vantaggi che ci aspettiamo, il confronto costruttivo con gli altri imprenditori; intendiamo contribuire con le nostre specificità al dialogo con tutti gli associati. Infine, dal momento che sinergia, partnership e cross selling sono alla base della nostra strategia di sviluppo, auspichiamo ci possano essere anche delle attività sinergiche con le realtà associate”.

Il presidente di Fto, Franco Gattinoni, saluta con soddisfazione l’ingresso del Gruppo Volonline che prenderà parte alla convention 2024 dell’associazione in programma a Malta. “È per noi un piacere accogliere un operatore con le competenze e la passione di Volonline. La sua adesione - spiega Gattinoni - è il segno dell'efficacia del lavoro che Fto sta svolgendo come associazione, cercando di rappresentare e valorizzare al meglio le istanze dei nostri aderenti, favorendo il dialogo e le sinergie a beneficio del turismo organizzato e del sistema Paese. Siamo sicuri che Volonline arricchirà le nostre esperienze e contribuirà a rafforzare la nostra azione a beneficio delle imprese associate e di tutto il comparto”.