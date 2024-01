Fiavet Piemonte, nuovo incontro dedicato a social media e turismo

Riparte l’attività di Fiavet Piemonte che con l’inizio del nuovo anno propone agli associati il secondo appuntamento del ciclo di incontri su “Social media nel marketing turistico”, una serie di appuntamenti incentrati sul rapporto fra turismo e internet realizzati in collaborazione con Try a Trip.

L’incontro, che si terrà il 19 gennaio prossimo a Torino, sarà dedicato ai meccanismi dei social media e a come utilizzarli per promuovere la propria attività. Sarà così possibile scoprire le tecniche utili per comunicare al pubblico le caratteristiche della propria agenzia di viaggi attraverso i social.



In specifico, la lezione verterà sulle varie tipologie di social media e come funzionano, su cos'è un blog, come funziona e come si differenzia dal sito internet. E ancora, si indagherà su cos'è la seo e su come utilizzarla, sulla realizzazione dei Podcast e sulla creazione di contenuti web attraenti per il pubblico.



Il corso è gratuito, ma per accedere è necessario iscriversi contattando Fiavet Piemonte.