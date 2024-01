Una secolo di storia. Per Turisanda il 2024 non sarà un anno qualsiasi, bensì quello del suo centenario. Una lunga storia, quella dell’operatore, iniziata il 26 gennaio del 1924, quando il conte Vincenzo Ferretti diede vita all’Istituto Italiano di Turismo e Propaganda, prima incarnazione di quello che sarebbe diventato uno dei più longevi tour operator italiani, se non addirittura del mondo.

I primi passi con le crociere tra India e Ceylon, poi negli anni ’80 i charter. E venti anni più tardi l’ingresso in Hotelplan. In questa fase il medio-corto raggio diventa il fulcro dell’attività di Turisanda, che si specializza sulle destinazioni più vicine all’Italia.



Gli ultimi decenni, hanno visto il t.o. lanciarsi nell’ecommerce con Hotelplan Italia ed entrare poi nella famiglia Eden Viaggi per iniziare da lì il nuovo corso nel mondo Alpitour.