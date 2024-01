Azamara aggiunge due crociere su Canada e New England per il 2024

Due nuove partenze per il 2024 di Azamara, dedicate al Nord del mondo. La compagnia, infatti, ha deciso di rafforzare la programmazione di quest’anno con due nuovi itinerari in Canada e nel New England, che si vanno ad affiancare ai 6 viaggi proposti nella regione per il 2025.

I viaggi a bordo di Azamara Journey sono previsti per ottobre 2024 e si articolano su una crociera di 12 notti che partirà da Boston e permetterà di visitare le città costiere del Maine prima di dirigersi verso il Canada. La nave salperà per l’unico fiordo del Quebec – il fiordo di Saguenay – e pernotterà a Quebec City.



In alternativa, sempre a ottobre ’24 partirà una crociera di 15 notti con imbarco a Montreal che toccherà Quebec City, la Nuova Scozia e il Nuovo Brunswick prima di dirigersi lungo la costa orientale americana. Il viaggio percorrerà il canale di Cape Cod, trascorrerà 14 ore a New York City per poi visitare località balneari come Newport e Charleston prima di concludersi a Miami.