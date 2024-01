Affitti brevi in Europa, tutti i numeri della crescita: le rilevazioni Eurostat

Sono oltre 546,2 milioni le notti trascorse in alloggi in affitto breve nell’Ue nei primi nove mesi del 2023, con in strutture prenotate tramite piattaforme online. La cifra rappresenta un incremento significativo di 11,8 punti percentuali rispetto al 2022, che aveva registrato, nel periodo, un totale di 488,6 milioni di notti.

Le cifre, fornite da Eurostat, mostrano come le regioni più popolari per gli alloggi in affitto a breve termine prenotati tramite piattaforme online nel secondo trimestre del 2023 siano state l’Andalusia in Spagna (7,1 milioni di notti), Jadranska Hrvatska in Croazia (6,5 milioni) e la regione francese Ile de France (5,8 milioni). Nelle prime 20 regioni, 7 sono in Spagna, 5 ciascuna in Francia e Italia, 2 regioni sono in Portogallo e 1 in Croazia.



Durante il terzo trimestre del 2023, aggiunge Repubblica, gli ospiti hanno trascorso 309,4 milioni di notti in alloggi in affitto a breve termine nell’Ue, prenotati tramite Airbnb, Booking, Expedia Group o TripAdvisor. La cifra corrisponde a un aumento del 13,4% rispetto allo stesso periodo del 2022.