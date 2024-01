di Stefania Galvan

"Era un’esigenza nata dal mercato, ce lo hanno chiesto i nostri stessi clienti”. Mario Cardone (nella foto), ceo di Autentico Hotels, spiega con queste parole la decisione di approdare nell’extralberghiero con una nuova collezione dedicata a ville, tenute e dimore di pregio: Autentico Villas.

Un settore sempre più trasversale

“Bisogna prendere atto - sottolinea - che il mondo dell’ospitalità sta diventando sempre più trasversale e uno stesso cliente può avere esigenze diverse a seconda della motivazione del viaggio, della location scelta, del periodo dell’anno e di chi viaggia con lui. Può dunque optare indifferentemente per un hotel o una villa, e noi dobbiamo poterlo accontentare”.



Da qui la scelta di dar vita a una linea specifica per le strutture upper level, avvalendosi della collaborazione con Geco Vacation Rentals. “Loro - spiega Cardone - hanno già un’agenzia specializzata in questa tipologia di vacanza. Noi abbiamo operato una selezione all’interno della loro gamma di proposte, a cui abbiamo aggiunto alloggi di grande pregio, frutto del nostro network. Ed è nata la collezione”.



Il prodotto e la promozione

L’offerta comprende oltre 100 soluzioni abitative d’alta gamma in tutta Italia proposte in esclusiva e ai proprietari Autentico garantisce un servizio ‘chiavi in mano’ che copre tutto il loro fabbisogno di promozione e accompagna il proprietario in ogni fase del processo di vendita.



“L’obiettivo - evidenzia Cardone - è dare più visibilità possibile alle singole proprietà ampliando la rosa di canali di distribuzione. Abbiamo infatti sviluppato una piattaforma, un Channel Manager, che collega oltre 50 portali specializzati in tutto il mondo. Questo evita che il proprietario debba stipulare accordi con ciascun singolo canale e soprattutto moltiplica le possibilità di vendita”.



Rapporto diretto con le adv internazionali

Ai canali online si aggiungono quelli fisici, rappresentati dalle agenzie di viaggi internazionali. “Andiamo fisicamente in oltre venti Paesi nel mondo per fare promozione, abbiamo contatti diretti con le grandi adv internazionali: una gigantesca vetrina per chi ci affida la sua struttura”.



Alla collezione è dedicato un sito ad hoc, autenticovillas.com, con filtri per regione, budget, tipologia e caratteristiche. “Il portale - precisa Cardone - è accessibile a tutti ma è dedicato soprattutto alle agenzie, che possono selezionare il prodotto e finalizzare prenotazioni istantanee, ricevendo precisazioni su prezzo, caratteristiche e servizi direttamente dal nostro team di booking”.



Le strutture, dicevamo, hanno già oltrepassato la soglia del centinaio ma ciò non impedisce a Cardone di parlare di ulteriore sviluppo: “L’obiettivo è di crescere ancora - conclude -, ma senza venir meno alla necessità di una selezione accuratissima delle strutture. Non imponiamo criteri rigidi agli owner che intendano affidarci la loro dimora, ma la cura dei dettagli e del servizio sono presupposti fondamentali per accontentare una fascia di mercato sempre più esigente”.