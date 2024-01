Un fatturato 2024 stimato in 210 milioni di euro, che consoliderebbe i risultati del 2023 malgrado la fragilità della situazione internazionale. E tanti sogni nel cassetto: il nuovo anno di Quality Group si apre all’insegna di novità e riconferme.

“Ci attendiamo un riscontro positivo soprattutto da Usa, Messico, Sudafrica, Oman, Indonesia, Giappone e Islanda – commenta il direttore commerciale Marco Peci (nella foto) - che sono attualmente le destinazioni con le maggiori prenotazioni. Prevediamo comunque un buon andamento generale di molte altre mete, comprese quelle indirettamente colpite dalla crisi in Israele. C’è molta voglia di viaggiare nonostante le varie problematiche sul tavolo”.



E sull’Egitto in particolare, “a conti fatti la situazione ad oggi ci appare meno drammatica di quello che abbiamo inizialmente pensato. Le prenotazioni ricevute a fine 2023 per il 2024 sono circa il 65% di quelle 2022 per partenze 2023”.

Tra le mete emergenti invece Peci cita “l’Algeria, la Groenlandia e un grande ritorno: la Cina”.



In generale, il booking “sta muovendosi secondo le aspettative, ovvero in sensibile aumento sul pari data 2023 tenendo in considerazione che le prenotazioni 2022 per il 2023 cominciarono più tardi”. I.C.