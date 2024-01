Celestyal presenta le nuove crociere nel Golfo Persico

Celestyal ha presentato un nuovo programma nel Golfo Persico, con crociere di sette notti su Celestyal Journey a partire da novembre 2024.

Come si legge su TTGMedia, le crociere Desert Days, che possono essere prenotate ora iniziano da Doha e prevedono scali in Bahrein, Dubai, Khasab, Sir Bani Yas Island e Abu Dhabi. La prima partenza è il 9 novembre.



Il direttore commerciale Lee Haslett ha affermato che il programma rappresenta "un'enorme opportunità" di vendita per gli adv. Ogni anno la compagnia trasporta circa 100mila passeggeri provenienti da 140 paesi diversi.



“Vogliamo mostrare le nostre navi agli agenti e inserirle nel nostro programma per la Grecia e il Mediterraneo orientale e nel nostro nuovo programma per il Golfo Persico” ha aggiunto Haslett.

Quest'anno Celestyal prevede di investire 2,5 milioni di euro in diverse aree dell'attività. Fra gli obiettivi, il raddoppio del team di brand, marketing e comunicazione con altre sei nomine nel 2024.



Anna Gregori, vice president of brand, marketing, communications and customer journey, ha aggiunto: “Vogliamo offrire ai nostri clienti esperienze di scoperta e garantire che i nostri partner commerciali comprendano bene il nostro prodotto”.