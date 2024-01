Azemar e LUX* incontrano gli agenti di viaggi pugliesi

Azemar fa focus sul mercato pugliese. In collaborazione con LUX* Resorts & Hotels, il t.o. ha organizzato in Puglia due serate, rispettivamente a Trani e a Bari, pre presentare agli agenti di viaggi le ultime novità.

Maila Lattanzio, area sales Azemar per Puglia e Basilicata e Denise Cattaneo, responsabile The Lux Collective per Italia, Spagna e Portogallo, hanno fatto il punto sui progetti concentrati sull’oceano Indiano.

LUX* Resorts & Hotels, marchio presente con le sue strutture nella ‘Azemar Travel Collection 2023-24’, ha delineato le ultime novità all’interno della dei resort & hotel 5 stelle e 5 stelle lusso dell’oceano Indiano tra Mauritius, Reunion e Maldive.



Fra i punti forti, la riapertura avvenuta lo scorso ottobre del LUX* Belle Mare, 5 stelle situato sulla costa orientale di Mauritius, immerso in giardini tropicali vicino al villaggio di Belle Mare. Dopo oltre un anno di lavori di ristrutturazione, il resort si presenta con un nuovo design, pur mantenendo il pluripremiato dna family-oriented.



I nuovi interni di LUX* Belle Mare - 174 suite e 12 ville - sono stati concepiti da Jean-Marc Tang, designer mauriziano di fama internazionale, per portare il resort a nuovi livelli. Con un'atmosfera, un look e uno stile freschi e innovativi, Tang ha portato a LUX* Belle Mare tonalità rilassanti.



"Ho voluto fondere la mia esperienza e le mie intuizioni con i dettagli locali più autentici per creare un ambiente tropicale unico che elevi e ispiri - ha detto Tang -. Belle Mare è una zona in cui la natura è in perfetto equilibrio, e non potevo non esaltare questa caratteristica in tutto il progetto, portando la natura stessa in ogni angolo del resort”.



Della collezione The Lux Collective fanno parte anche i brand Tamassa e Salt con Tamassa Bel Ombre e Salt of Palmar, sempre a Mauritius.