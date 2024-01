I4T, si rafforza il team commerciale: Ilaria Bortolato direttore di rete

Nuovi ingressi nel team commerciale di I4T. A partire da questo mese Ilaria Bortolato (nella foto), già responsabile del centro/sud Italia, ha assunto il ruolo di direttore di rete a livello nazionale, riportando al direttore commerciale Giovanni Giussani, che coordina tutte le attività in ambito travel.



Nel suo nuovo ruolo, Bortolato avrà il compito monitorare lo sviluppo della rete, attualmente composta da 11 area manager e in procinto di essere ampliata con nuovi ingressi che saranno annunciati a breve. Si occuperà di controllare il raggiungimento degli obiettivi e garantirà un supporto ancora più efficiente al team nella gestione delle relazioni con gli oltre 4.000 operatori che si avvalgono quotidianamente delle soluzioni assicurative proposte da I4T.



“La nostra proverbiale capacità di anticipare le esigenze del mercato dipende in larga parte dall’ascolto degli agenti di viaggio e poter contare su una rete commerciale strutturata è fondamentale - commenta Giovanni Giussani, direttore commerciale di I4T -. Siamo certi che Ilaria Bortolato sarà in grado di amplificare ulteriormente il valore di questo nostro asset strategico. Presidiare capillarmente il territorio è fondamentale anche nell’ottica di garantire assistenza e formazione, specialmente in vista del lancio di nuovi prodotti e paradigmi assicurativi, come nel caso delle polizze parametriche: se è vero che la sensibilità nei confronti delle assicurazioni è aumentata, è altrettanto vero che la soddisfazione finale degli agenti dipende dalla loro consapevolezza nella scelta del prodotto”.