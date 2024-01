MyItalytotheWorld: il 2024 sarà l'anno della svolta

“Il 2023 è stato senza dubbio un anno importante - spiega Marella Bagnoli (nella foto), general manager di MyItalytotheWorld, operatore nato nell’ottobre 2022 -. Diversamente da altre realtà già consolidate sul mercato, per noi i dodici mesi appena trascorsi sono stati una partenza più che una ripartenza. Ci siamo preparati al decollo e abbiamo spiccato il volo. Adesso dobbiamo stabilizzare la rotta”.

La fase di start up è stata caratterizzata da numero di agenzie che si sono registrate sul portale, nell’area a loro riservata, in numero “superiore alle nostre aspettative. Il dato su cui porre l’accento, inoltre, è che sono tutte registrazioni concretamente attive”. Il giro d’affari relativo al 2023 è stato buono e la chiusura dell’anno in positivo va considerato un grosso successo.



“Tra i prodotti che hanno registrato una percentuale di vendita maggiore si posizionano al primo posto gli hotel, grazie alla nostra competitività, cui fanno seguito i musei e le attività ad essi correlate, core business dell’azienda”.

Il modulo del noleggio auto, novità introdotta a settembre 2023, ha registrato un’ottima perfomance grazie anche alla vendita con o senza franchigia, a seconda delle necessità del cliente. In ultima analisi, poi, hanno pesato positivamente anche gli short break, sia a livello europeo che mondiale.



“Per il 2024 è nostra intenzione puntare sul consolidamento dei clienti e dei fornitori di servizi e sull’ulteriore implementazione di tutti i prodotti attualmente caricati sulla piattaforma. L’area dedicata alle agenzie di viaggi è stata sottoposta a numerosi aggiornamenti, oltre che ad un importante lavoro di perfezionamento che garantisce stabilità, velocità e ottime performance”.