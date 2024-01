WeRoad: cresce il coinvolgimento dei Berlusconi e fa capolino De Benedetti

Entra nel vivo il coinvolgimento dei Berlusconi in WeRoad. Annapurna - il nuovo braccio private equity della holding H14 di Barbara, Luigi ed Eleonora - detiene ora il 10,6% della società fondata e presieduta da Paolo De Nadai.

Una scalata, quella di Annapurna, avvenuta attraverso l’acquisizione di 486mila 096 azioni ordinarie da De Nadai, di 90.100 titoli ‘sherpa’ da Fabio Bin e di 86.750 azioni da Erika De Santi, per un investimento complessivo – precisa affaritaliani.it - di 650mila euro. I titoli rilevati sono stati trasformati in azioni di categoria A.



Annapurna ha anche sottoscritto un recente aumento di capitale di 18 milioni.



Ma nella compagine azionaria di WeRoad figura anche un altro big name dello scenario economico italiano, che con la famiglia Berlusconi ha una lunga storia di rivalità. Si tratta di Carlo De Benedetti, attualmente detentore del 3% delle azioni dell’azienda.