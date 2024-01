Royal Caribbean: Icon of the Seas pronta per il viaggio inaugurale ai Caraibi

La più grande nave da crociera del mondo, Icon of the Seas di Royal Caribbean, è pronta per il suo tanto atteso viaggio inaugurale in partenza da Miami il 27 gennaio.

La nave ha recentemente completato i controlli di sicurezza finali dopo l’attracco a Ponce a Porto Rico.

Con una capacità fino a 5mila 610 ospiti e 2mila 350 membri dell’equipaggio, Icon of the Seas è arrivata ieri a Miami segnando l’inizio del conto alla rovescia per il viaggio inaugurale di sette giorni al largo delle coste caraibiche.



Come riporta Eturbonews, la mega nave offrirà viaggi ai Caraibi orientali e occidentali da Miami per tutto l'anno, toccando destinazioni come St. Maarten, Messico, St. Thomas, e l'isola privata di Royal Caribbean, Perfect Day a CocoCay alle Bahamas.