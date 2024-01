Towns of Italy, inizia il recruiting: da Milano a Roma tutti gli Open Day

Sono Milano, Firenze, Palermo e Roma le quattro città selezionate da Towns of Italy per gli open day di recruiting che si svolgeranno a partire dal 23 gennaio.

Tra le posizioni aperte quelle per chef e cooking instructors, autisti, guide, accompagnatori, operations staff e molte altre figure. “Le giornate - spiega l’operatore - sono state pensate per accogliere potenziali nuovi collaboratori nelle nostre sedi per avere un contatto diretto e immediato con il personale e con le location che abitualmente sono il setting delle esperienze pensate per il turista”.



Gli appuntamenti

Il primo appuntamento è quello milanese, il 23 gennaio nel Mercato Centrale dove c’è la location della scuola di cucina di Towns of Italy. La seconda tappa è Firenze, dove il 26 gennaio l’open day si terrà dalle 10 alle 17 nella prima scuola di cucina dell’azienda, dove si è sviluppato il concept dei corsi di cucina.



A Palermo l’appuntamento è per il 30 gennaio nella location inaugurata lo scorso anno, punto nevralgico delle esperienze dedicate alla Sicilia, in Via Volturno. Infine ultima tappa sarà Roma il 1° febbraio, con una giornata di incontri che anticipa l'apertura, in primavera, della nuova sede in Via IV Novembre.



Per partecipare a questa opportunità gli interessati possono consultare le informazioni e le posizioni aperte alla pagina del sito di Towns of Italy dedicata ai recruitment open day e registrarsi compilando il form disponibile al seguente link scegliendo la città e l'orario desiderato per il colloquio.



Il Relais Villa Olmo

L’Open Day includerà anche un processo di selezione del personale per la struttura alberghiera facente parte del gruppo Towns of Italy: Relais Villa Olmo, con il suo ristorante Diadema. Un 'wine and olive oil resort' immerso tra le colline dell'Impruneta, a pochi minuti da Firenze.