Expedia Taap apre l'anno con una campagna di incentivazione per le agenzie

Expedia rilancia sugli agenti di viaggi e sul programma Taap lanciando una campagna di incentivi per la distribuzione che resterà attiva per tutto il mese di gennaio.

“La promozione di gennaio è l’opportunità che Expedia Taap dà agli agenti di viaggi che vogliono iniziare l’anno aumentando le prenotazioni e facendo crescere allo stesso tempo i propri guadagni grazie alle vantaggiose commissioni riconosciute a chi è iscritto al programma – spiega l’azienda in una nota -. Gli agenti di viaggi potranno anche approfittare di un gran numero di elementi di marketing e di template gratuiti per creare campagne pubblicitarie e attirare clienti in agenzia”.



Nel dettaglio la promozione prevede una scontistica che parte dal 25 per cento e che riguarda migliaia di strutture in tutto il mondo. L’incentivo verrà applicato sulle prenotazioni effettuate fino al 31 gennaio con partenza fino al 31 agosto.



Attualmente il programma Expedia Taap vede coinvolte centomila agenize di viaggi in tutto il mondo con un portfolio compost da oltre tre milioni di strutture, 220mila attività, 120 autonoleggi e 500 compagnie aeree.