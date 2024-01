Con BizAway si prenotano i viaggi di Deutsche Bahn

Una sola piattaforma per viaggiare in Germania. BizAway ha annunciato una partnership con Deutsche Bahn, che permetterà di integrare le ferrovie tedesche nella app.

Sono moltissimi i professionisti che ogni anno si muovono tra Italia e Germania per fiere, meeting ed eventi di importanza internazionale che possono prenotare i treni della linea Deutsche Bahn direttamente da un app, per una maggiore fluidità e immediatezza nell'organizzazione degli spostamenti.



"Offrire la possibilità di prenotare anche con Deutsche Bahn ai nostri clienti è un grande successo - commenta Luca Carlucci, ceo e cofondatore di BizAway -; ci permette di dare alle aziende e ai viaggiatori una soluzione sempre più completa, in grado di garantire uno spostamento agile via treno in gran parte dell’Europa, senza il pensiero di dover acquistare biglietti di diversi vettori su piattaforme diverse".



BizAway permette di prenotare i maggiori vettori ferroviari europei all’interno di un’unica piattaforma, come Trenitalia e Italo su territorio nazionale, Renfe e Iryo in Spagna, SNFC in Francia, SNCB in Belgio e SBB/CFF/FFS in Svizzera.