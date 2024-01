Sabre e Gruppo Iag: accordo pluriennale per i contenuti Ndc di British, Iberia, Vueling e Aer Lingus

Nuovo accordo pluriennale tra Sabre e il Gruppo Iag, che controlla British Airways, Iberia, Vueling e Aer Lingus. Grazie all’intesa gli agenti di viaggi potranno accedere sia ai contenuti tradizionali dei vettori sia ai contenuti Ndc attraverso il marketplace del gds a livello globale.

“Questi contenuti migliorati offriranno alle agenzie di viaggi una gamma più ampia di opzioni da confrontare e acquistare, mentre i viaggiatori beneficeranno di un'esperienza migliorata con più scelta e trasparenza – si legge in una nota congiunta -. Sabre e le compagnie aeree di Iag stanno lavorando a stretto contatto e comunicheranno l'introduzione dei contenuti Ndc alle agenzie di viaggi collegate a Sabre, vettore per vettore”.



Con questo accordo, inoltre, i due soggetti in causa lavoreranno congiuntamente per fare progredire lo standard Ndc come componente chiave nell’evoluzione del settore verso una moderna vendita al dettaglio compagnie aeree.