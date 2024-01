Il 2024 di Costa: al via la campagna ‘Live your wonder’ e ‘Segui-C X2’

Le esperienze vissute a bordo delle navi di Costa Crociere sono al centro della nuova campagna di comunicazione che coinvolge tv, radio e canali. Esperienze uniche, momenti in cui si resta senza parole. Un concetto che trova la sua risposta nella nuova firma della compagnia italiana: ‘Live your wonder’.

Novità anche per le agenzie di viaggi. Il 2024 porta in regalo ‘Segui-C X2’, un’incentivazione sulle prenotazioni effettuate fino al 31 gennaio, che consente di incrementare la propria remunerazione grazie alla super commissione raddoppiata, riconosciuta direttamente in estratto conto, su tutte le crociere con partenza fino al 30 giugno 2024.



A supporto della campagna di comunicazione, Costa lancia la promo All inclusive: fino al 18 febbraio 2024 è possibile prenotare a un prezzo vantaggioso un viaggio tutto incluso. Valida per tutte le partenze da marzo a dicembre 2024, la promozione All Inclusive consente di avere la gratuità del pacchetto My Drinks, che include le bevande a pranzo e a cena e in ogni momento della giornata.



Gli itinerari protagonisti della promozione All inclusive-bevande gratis sono in Mediterraneo Orientale e Occidentale e nel Nord Europa, che dalla primavera 2024 si arricchiscono delle ‘Sea Destinations’, un viaggio nel viaggio, dove il mare è un punto di vista privilegiato per vivere la vacanza. Ad esempio, attraversando l’intero fiordo di Geiranger accompagnati dalle leggende nordiche, oppure vivendo a bordo nella baia davanti a Formentera un party hippy chic.



Nuovi vantaggi per i soci C|Club, che vedranno raddoppiare i propri punti su tante partenze selezionate da agosto a dicembre 2024. La fedeltà è premiata anche con la flessibilità di poter effettuare gratuitamente un cambio della data di partenza della crociera, scegliendone una alternativa.



“Dopo la recente presentazione del contratto C-Value 2024, ancora più solido e remunerativo, proseguono con questa nuova promozione All inclusive gli investimenti commerciali – afferma Riccardo Fantoni (nella foto), direttore commerciale Italia Costa Crociere -. L’obiettivo che ogni anno ci proponiamo è quello di migliorare e rafforzare ulteriormente il rapporto con le agenzie di viaggi, sostenendoli con costanti campagne che stimolano la domanda di crociere e offrendo loro sempre più vantaggi e opportunità di vendita. In questa direzione viaggia la nuova iniziativa del Segui-C X2. Il valore che offriamo è dato, inoltre, dai continui investimenti sul prodotto. Un esempio è l’introduzione delle Sea Destinations, che possiamo descrivere come delle vere e proprie destinazioni inedite da vivere a bordo, dalla prospettiva privilegiata del mare, che si aggiungono all'offerta di Land Destinations”.